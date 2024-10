Lörrach-Brombach: Angst vor dem nächsten Starkregen

Die Zuhörerplätze im Sitzungssaal des Ortschaftsrats waren am Dienstagabend fast alle belegt. Viele Bewohner des hochwassergefährdeten Bereichs an der Adelhauser Straße und am Rosswangweg nutzten die Sitzung, um ihre Bedenken und Sorgen vorzubringen. Streitpunkt ist der Neubau der Rosswangbrücke. Wie mehrfach berichtet, war der Neubau für Sommer/Herbst 2024 vorgesehen. Doch kürzlich wurde bekannt, dass die bisherige Planung über den Haufen geworfen worden sei und in Verbindung eines geplanten Regenrückhaltebeckens neu aufgenommen würde. Der zugesagte Neubau der Brücke sei damit erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.