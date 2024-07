Lörrach-Brombach: Erster Bauabschnitt von „Fabric“ startet im Sommer 2025

In den oberen Geschossen schließen sich weitere Workshopräume (unter anderem für Tanz, Musik, Leseclubs) an, sowie Sitzungsräume, die die Stiftung auch für andere Organisationen und Unternehmen zugänglich machen will. Auch die eigene Verwaltung, die derzeit noch in der Alten Baumwollspinnerei in Haagen untergebracht ist, werde hier gebündelt. Zudem hat sich in den vergangenen Monaten ein intensiver Kontakt zum Hausarztzentrum Brombach entwickelt: Die Stiftung schafft hier für die Brombacher Hausärzte moderne Räumen für eine neue Praxis, heißt es weiter. „Dies ist ein bedeutender Schritt, denn die örtlichen Hausärzte hatten für den Fall, dass es in Brombach kein neues Raumangebot gebe, angekündigt, ihre Praxis wegzuverlagern“, heißt es.