Lörrach-Brombach: Fabric-Areal der Schöpflin Stiftung nimmt Gestalt an

Die Wunschproduktion

Aus 1600 Eingaben entstand eine „Wunschproduktion“, an der seither weitergearbeitet wurde. Darauf wies Hans Schöpflin in seiner Begrüßung hin, bevor er das Wort an Geschäftsführer Tim Göbel übergab, der durch den Abend führte. Zuvor richtete Ortsvorsteherin Silke Herzog ein paar Worte an die Gäste. Sie erinnerte daran, dass zunächst vor allem Wohnbebauung auf dem Areal vorgesehen war. Dann kam die Kehrtwende hin zur Schaffung von Begegnungsorten. „Das wird wirklich gut“, zeigte sich Herzog überzeugt.

Das Punkthaus

Im Mittelpunkt der Planungen steht nun das „Punkthaus“. Michael Strixner vom Büro AFF Architekten erklärte die Idee hinter diesem „kulturellen Hotspot“. Der Standort wird sich an die Sporthalle anschließen. Das Punkthaus ist am Gebäudetyp einer Scheune orientiert und wird in Holzbauweise realisiert. Ein offener Grundriss soll die Bevölkerung einladen. Im Inneren befindet sich mit dem „White Cube“ ein multifunktionaler, modern ausgestatteter Veranstaltungsraum. Hinzu kommen – auf zwei Etagen – Projekt- und Workshopräume, ein Forschungslabor sowie ein Café.