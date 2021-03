Lörrach Brombach ist sein Mittelpunkt

Lörrach-Brombach (dr). Er wurde am 6. März 1936 als jüngstes von vier Kindern in Brombach geboren. Nach den ersten Jahren auf der Brombacher Volksschule wechselte er auf das heutige Hans-Thoma-Gymnasium. Dieses verließ er 1953 und schloss ein Jahr auf der Höheren Handelsschule an. Danach nahm er eine Verwaltungslehre in der Gemeindeverwaltung Brombach auf.

Für die gehobene Laufbahn qualifizierte sich der Jubilar auf der Verwaltungsschule in Karlsruhe. Nachdem die Stelle als Ratsschreiber in Brombach vakant war, übernahm Schöchlin zunächst kommissarisch diese Arbeit. 1964 wurde er vom Gemeinderat zum offiziellen Ratsschreiber gewählt. Da zu den Aufgaben auch das Standesamt gehörte, schloss er in seinen 37 Dienstjahren über 500 Ehen und trug viele Geburten und Sterbefälle in das Standesverzeichnis ein. Auch das Grundbuch gehörte zu seinem Gebiet. Nach dem Zusammenschluss mit Lörrach 1975 änderte sich zwar die Dienstbezeichnung von Adolf Schöchlin, sein Tätigkeitsfeld blieb aber im Wesentlichen gleich. Im Jahre 2000 ging er in Pension.