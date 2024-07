Lörrach-Brombach: Jäger verpflichten sich zur Hege

Eine Herausforderung, besonders für Landwirte, sei der Umgang mit Krähen und Wildschweinen. Eine Abschussgenehmigung käme immer erst, wenn bereits ein Schaden eingetreten sei.

Initiativen und Sorgen

Auch heuer findet die Aktion „Wild und Wald im Gleichgewicht“ statt, bei der Kinder an die Gesetze des Waldes herangeführt werden sollen.

Sorgen bereiten mache Waldbesucher, die achtlos ihren Abfall einfach in den Wald werfen. So wird an der Bühler Hütte immer wieder eine Vermüllung mit Flaschen und Glasscherben festgestellt. Auch zu Vandalismus kommt es. Dabei ist der Wald das Wohnzimmer der Wildtiere. Ob die Waldbesucher ihren Unrat auch bei sich zu Hause einfach in das Wohnzimmer werfen bleibt hier die Frage.

Auch immer mehr Fahrradfahrer verwechselten die Spazierwege mit Rennstrecken.