Lörrach: Brombach muss Wünsche zurückstellen

Hellbergschule

Im Haushaltsplan gibt es den Posten: „Konzeptionsplanung Hellbergschule“. Harald Eberlin (SPD) fragte nach, was dies bedeute. Schließlich sei die Hellbergschule die einzige Werkrealschule im weiteren Umkreis. Lutz nahm Bezug auf die bald verpflichtende Ganztagsbetreuung an Schulen. Man müsse ausloten, ob dies an der Hellbergschule überhaupt möglich sei oder ob die ganze Werkrealschule in die Neumatt verlegt werden müsse. Im Jahr 2024 solle dazu eine Entscheidung fallen. Eberlin merkte an, dass die unklare Situation Eltern und Schüler erheblich verunsichere.