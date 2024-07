Lörrach-Brombach: Neues Gewerbegebiet füllt sich mit Firmen

Bisher steht lediglich das Museumsdepot im Gewerbegebiet. Foto: Marco Fraune

Denn die Politik wiederum zündete die zweite Stufe, die ausgewählten Betriebe wurden um eine Bauvoranfrage gebeten. Mit dieser konkreteren Planung konnten die Entscheidungsträger prüfen, ob es passt. Bevor der Kauf also zustande kam, wurden die baurechtlichen Aspekte in den Blick genommen. Auch, ob die im Fragebogen hinterlegten Punkte sich in der Bauanfrage wiederfinden, war ein Aspekt. Der Gemeinderatsbeschluss stand an, um Grünes Licht für den Kauf zu geben. Der Notar-Termin folgte bei bereits fünf Firmen. Dieses Verfahren hatte die Stadt auch schon bei anderen Firmenansiedlungen so gewählt.

Bis zu 250 Mitarbeiter

Für die Betriebe gilt es nun, den Bauantrag auszuarbeiten und den Bau zu organisieren, weiß Ziegler-Jung. Die ersten Bagger könnten damit im kommenden Jahr anrollen. Obwohl sich die Wirtschaftsförderin bei Firmennamensnennungen noch in Schweigen hüllt, skizziert sie zumindest grob deren Profil. So kommen die Betriebe aus den Bereichen Handwerk und Produktion. „Das hatten wir uns auch so gewünscht.“ Insgesamt würden künftig wohl 180 Mitarbeiter im neuen Brombacher Gewerbegebiet arbeiten. Weil die Unternehmen sich hier weiterentwickeln wollen, dürften laut Ziegler-Jung perspektivisch 250 Menschen dort tätig sein. Die Höhe der Bauten soll abgestuft sein, meistens zwölf bis 15 Meter hoch.