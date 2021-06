Lörrach „Brombach und Hauingen ersticken im Verkehr“

Dazu bedürfe es der Konzeption von Mobilstationen mit Standards, die sich mindestens an den S-Bahnhalten in Brombach, am Zentralklinikum, am Hauptbahnhof und in Stetten wiederfinden, fordert SPD-Gemeinderätin Christa Rufer. „So kann ein attraktives Mobilitätsangebot als Alternative zum Auto zur Verfügung gestellt werden. Brombach und Hauingen ersticken im Verkehr. Möglichst viele öffentliche Parkplätze und mehr Busbuchten am S-Bahnhalt Brombach/Hauingen zu bauen, schafft keine Abhilfe.“ Auch hat man laut Rufer „nicht im Blick, dass das Zentralklinikum bis in fünf Jahren den Endpunkt der Stadt darstellen wird, an den täglich geschätzt 2000 Personen pendeln werden. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist nur attraktiv und entlastet die Ortsteile, wenn es Direktverbindungen zum Zentralklinikum gibt.“

„Corona und Klimawandel haben zudem ein Umdenken zugunsten einer klimafreundlichen Mobilität bewirkt. Dem genügen die derzeitigen Planungen für Brombach nicht. Ziel muss es sein, eine Verminderung des PKW-Individualverkehrs von mindestens 20 Prozent zu erreichen“, erklärt Stadtrat Günter Schlecht. Mit stadtplanerischen Maßnahmen lasse sich dies in Lörrach durch die Konzeption von Mobilstationen zur Verknüpfung und Vernetzung unterschiedlicher Mobilitätsarten und Mobilitätsangebote umsetzen. Konkret erfordere dies, dass eine Mobilitätsstation einen Mindeststandard an Stellplätzen für mehrere Carsharing-Fahrzeuge, Radständer, Fahrradboxen, Leihfahrräder, Lastenräder sowie Tretroller vorsehe. Der Trend zum Umstieg aufs Fahrrad werde sich durch E-Bikes, E-Scooter (Tretroller) und E-Lastenräder verstetigen. Dem muss nach Ansicht der SPD die Infrastruktur Rechnung tragen.