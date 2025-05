Lörrach-Brombach: Verantwortung im Wald übernehmen

Immer noch beklagen sich Landwirte über den zu großen Bestand von Krähen und Wildschweinen. Eine Abschussgenehmigung käme immer erst, wenn bereits ein Schaden eingetreten sei. Hinzu käme eine Lärmbelästigung der Anwohner.

Ungehöriges Betragen

Viele Waldbenutzer verhalten sich nicht so, wie es die Natur und der Anstand gebietet. So käme es regelmäßig an der Bühler Hütte zu Vermüllung und sogar zu Vandalismus. Man solle immer daran denken, der Wald ist das Wohnzimmer der Wildtiere. Ob die Waldbesucher ihren Unrat auch bei sich zu Hause einfach in das Wohnzimmer werfen, bleibt die Frage.

Warnung an alle

Auch hätten die Jäger mitten im Wald Motorradfahrer ohne Kennzeichen angetroffen. Die hätten nun absolut nichts im Wald zu suchen. Ein ungelöstes Problem stellten auch freilaufende und wildernde Hunde dar.