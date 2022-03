Lörrach Brombacher für betreutes Wohnen

Wirtschaftsförderer Jorg äußerte grundsätzlich sein Verständnis für diese Bestrebungen, doch es müsse ein Interessensausgleich gefunden werden. Das Problem sei bei einem Bau von Betreutem Wohnen, dass damit die Gewerbeentwicklung eingeschränkt würde. So wolle die Stadt bis Ende dieses Jahres ein Konzept für das innovative Gewerbegebiet erarbeiten – ein Förderantrag bei der Landes-Holzbau-Offensive über 400 000 Euro läuft zudem.

Gleichzeitig kündigte er an, dass es mit der Beschlussvorlage um die Weiterverfolgung der Vision gehe. Im nächsten Monat soll es eine Beschlussvorlage geben, in der es dann darum geht, was auf dem Areal stehen bleibt und wo eine Altbausanierung angestrebt wird. Das müssten die politischen Gremien entscheiden. Heute Abend befasst sich der AUT mit der Vision, am 17. März der Hauptausschuss und am 24. März der Gemeinderat. „Wir haben kein K.O.-Kriterium gefunden, warum wir den Weg nicht weitergehen sollen“, sagte Jorg. In diesem Jahr gelte es, die Vision zu konkretisieren.

Lörrach-Haagen (ouk). Auf dem Lauffenmühle-Areal zwischen Haagen und Brombach soll ein klimaneutrales Gewerbegebiet in Holzbauweise als Pilotprojekt für Baden-Württemberg entstehen (siehe auch nebenstehender Bericht). Dieses Ziel hießen die Haagener Ortschaftsräte am Dienstag gut. Sie warnten aber davor, die Kriterien für die Ansiedlung von Unternehmen zu eng zu fassen. Außerdem bestanden sie darauf, dass mit dem Lauffenmühle-Areal auch der Bahnhof Haagen und die Gewerbeflächen auf dem Füssler-Areal weiter entwickelt werden.

Das sagen die Ortschaftsräte

Die Ortschaftsräte begrüßten die Schaffung eines klimaneutralen Gewerbegebietes in Holzbauweise. „Das ist der richtige Weg“, sagte Ulrike Krämer (CDU). Doch sie und Christa Rufer (SPD) bestanden darauf, charakteristische Gebäude der früheren Firma Lauffenmühle zu erhalten, etwa den Turm und die Produktionshallen. Vielen Bürgern sei das wichtig, sagte Rufer. Sie verlangte, auch die Gewerbeflächen rund um den Bahnhof Haagen und auf dem Füssler-Areal beim Messegelände zu entwickeln.

Jörg Müller (Freie Wähler) störte sich an der Brandruine am Bahnhof. Auch Ortsvorsteher Horst Simon (SPD) fand den Bahnhof am Standort der Regio-Messe wenig attraktiv.

Das sagt Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdic

Ihr Ziel sei es, auf dem Lauffenmühle-Areal möglichst viele Gebäude zu erhalten, sagte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic und nannte das markante, begrünte Natursteingebäude am Eingang. Noch in diesem Jahr wolle man mit Abriss und Sanierung der Gebäude beginnen, sagte sie. Fördergelder seien beantragt. Am Bahnhof Haagen könne die Stadt leider nicht eingreifen, da es kein städtisches Gelände sei, bedauerte sie. Ortsvorsteher Simon hat den Eigentümer der Brandruine bisher nicht erreicht.

Ob der Kombistandort für Werkhof und Feuerwehr auf dem Lauffenmühle-Areal gebaut wird, solle bis zum Sommer entschieden werden, sagte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic auf Nachfrage von Christa Rufer und Horst Simon. Die SPD Haagen will das Gelände rund um Ortsverwaltung und die alte Feuerwache in die Neugestaltung der Ortsmitte von Haagen einbeziehen.

Jörg Müller warnte davor, bei der Ansiedlung von Unternehmen auf dem Lauffenmühle-Areal zu strenge Kriterien anzulegen.