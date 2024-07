Lörrach: Brombacher Kunst-Vielfalt

Ein paar Schritte weiter waren Veronika Panzers farbkräftigen Kompositionen zu sehen und die „wilden Frauenköpfe“ von Sabine Stolz. Besucher flanierten durch den Park und zwischen den Ausstellungsorten hin und her.

Astrid Homberger, Künstlerinnenname Paula, in ihrem Atelier Foto: Regine Ounas-Kräusel

Obwohl das Hinweisschild auf die offenen Ateliers im Schöpflin-Areal erst im Hof zu sehen war, fanden wohl die meisten Besucher den Weg dorthin. Zu sehen waren Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Gespräche mit einigen Künstlern waren möglich. Im Atelier „Frida“ hingen in großzügigen Linien und sprechenden Farben gestaltete Porträts von Musikerinnen, Paaren, Einzelpersonen. Hier arbeiteten sechs Kunstschaffende mit Handicap, erzählte Atelierleiterin Christine Puppel. Man habe bereits in Sallneck, der Kunstfabrik Schopfheim und namhaften Galerien in der Schweiz ausgestellt und plane eine Verkaufsausstellung bei der Lebenshilfe in Haagen.