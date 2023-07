Lörrach Brombacher Schlosspark in Künstlerhand

Mehr als 30 Kunstschaffende

Sabine Stolz hat vor geraumer Zeit gemeinsam mit Dieter Korb das Kunstforum Brombach ins Leben gerufen. Mehr als 30 Kunstschaffende aus der Region öffneten am Sonntag an drei Standorten ihre Ateliers, präsentierten vielfältige Arbeiten, boten Workshops an und informierten bereitwillig über ihr Schaffen und die unterschiedlichen Stilrichtungen der einzelnen Werke.

Dabei waren neben der klassischen Bildhängung auch schwingende Bilder in Bäumen zu sehen. Der Werkraum Schöpflin ergänzte an seinem Standort das Angebot durch Workshops, die sich an Familien und Kinder richteten und von einer Künstlerin geleitet wurden. Auf dem alten Schöpflin-Areal hatten außerdem Kunstschaffende ihre Ateliers geöffnet. Zu entdecken gab’s Malerei, Fotografie und Skulpturen. Den Künstlern durfte bei der Arbeit über die Schulter geguckt werden.