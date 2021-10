Lörrach Bronze und Silber für Verdienste

„Eine so lange Zeit in der Feuerwehr hält man nur mit Herzblut durch“, führte Uwe Häubner aus. Einige der heute Geehrten würden in gewisser Weise ihre Silberhochzeit mit der Feuerwehr feiern. Denn man sei immer auch etwas mit der Feuerwehr verheiratet. Ehrungen der Stadt Für 20-jährige Dienstzeit wurden mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet: Abteilung Lörrach: Thomas Brüderlin, Dominik Bürgin, Benjamin Götz, Andreas Ille, Harald Kellermann, Jörg Lutz und Johannes Preßmar. Abteilung Brombach: Michael Kaatz,Thomas Kostka und Jonas Thiel. Abteilung Haagen: Nicolas Filipe und Christoph Schuldt. Abteilung Hauingen: Andreas Wechlin. Für 30 Jahre Dienst wurden mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet: Abteilung Lörrach: Lugino Battaglia, Michael Doppler, Frank Kuret, Kay Löschner, Marc Merle, Thomas Ophoven, Andreas Rogler, Thomas Steinmann und Dominik Weber. Abteilung Haagen: Florian Börs, Ralf Holzhüter und Alexander Wetzel. Abteilung Hauingen: Thomas Göttle, Andreas Leonhardt, Florian Panzer und Maik Scheurer. Ehrungen des Landes Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr erhielten: Abteilung Lörrach: Manuel Beck, Kevin Graupe, Alexander Greiner, Wolfgang Kölzer, Thomas Kölzer, Yannik Retschlag, Stefan Spinner und Tobias Wasmer. Abteilung Haagen: Aron Bühler, Michael Müller und Sabrina Schlageter. Abteilung Hauingen: Matthias Dreher und Detlef Eckelt. Das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes für 25 Jahre erhielten: Abteilung Lörrach: Jörg Morgenstern, Adrian Schöpflin, Christian Tonner und Axel Wassmer. Abteilung Brombach: Philipp Schöchlin. Abteilung Hauingen: Michael Huber, Patrick Maier-Blanc, Ramon Weltin. Für seinen großen Einsatz bei der Ausbildung der Jugendfeuerwehr Lörrach wurde Jonas Thiel (Abteilung Brombach) mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Silber ausgezeichnet. Beförderungen ab Brandmeister: Abteilung Lörrach: Zum Brandmeister wurden befördert Dominik Bürgin, Jörg Lutz und Matthias Spinner. Zum Oberbrandmeister wurden befördert Oliver Geyer und Andreas Kaiser. Über die Beförderungen von weiteren Feuerwehrleuten berichten wir noch.