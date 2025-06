Lörrach: Brückenbauer über Kontinente hinweg

Hélène Essengue, bei der Diakonie ausgebildete Gesundheitsbotschafterin, hilft Müttern mit Kindern bei Fragen rund um Schule, Gesundheit, beim Kontakt mit Jobcenter und Behörden. „Welt aktiv“ setzt außerdem auf Begegnung bei Festen und Sport. Für fußballbegeisterte Kinder ab acht Jahren bietet Teofile Tchakoumi jeden Dienstag ein offenes Training in der Wintersbuckhalle an, außerdem jedes Jahr in den Osterferien ein Fußballcamp im Grütt. Der erfahrene Fußballtrainer war als Jugendlicher in Kamerun U 21-Nationalspieler und bietet heute in Kooperation mit dem FC Basel Fördertraining für junge Talente an.