Lörrach: Brustkrebszentrum erfolgreich auditiert

„Die Verlängerung des Zertifikats ist eine wertvolle Bestätigung unserer täglichen Arbeit – vor allem ein gemeinsamer Teamerfolg“, wird Eveline Russe, Leitende Oberärztin und Leiterin des Brustkrebszentrums, in der Mitteilung zitiert.

Ein zertifiziertes Brustkrebszentrum muss nicht nur umfassende fachliche Anforderungen erfüllen, sondern auch eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleisten. Im Brustkrebszentrum Lörrach komme diese im Tumorboard zum Tragen, in dem Gynäkologie, Onkologie, Radiologie, Pathologie und Strahlentherapie eng zusammenarbeiten, um jede Therapieentscheidung individuell abzustimmen. „Moderne Brustkrebsbehandlung ist Teamarbeit auf höchstem medizinischem Niveau“, wird Michael Bohlmann, Chefarzt des Zentrums für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Kliniken des Landkreises Lörrach, zitiert. „Das Team unseres Brustkrebszentrums setzt alles daran, unseren Patientinnen sowohl in medizinischer als auch in menschlicher Hinsicht bestmöglich zur Seite zu stehen.“