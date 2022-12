Lörrach Buchmesse für Kinder ein voller Erfolg

Lörrach. Ausverkaufte Theatervorstellungen mit Entlein, Frosch und Kröte, ein Ansturm auf 5000 Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur der Oldenburger „Kibum-Ausstellung“, ausgebuchte Workshops zu „Augenspuk“, „Lörrach schmecken“ oder „Zaubersprüchen“ und ein überwältigendes Interesse an den Live-Lesungen im Burghof: Die 31. Kinderbuchmesse Lörracher LeseLust fand zum ersten Mal in hybrider Form statt – nach komplett digitalisierten Kinderbuchmessen in den vergangenen zwei Jahren konnten wieder einige Formate live im Burghof über die Bühne gehen. Auch dieses Konzept hat Bücherfreunde überzeugt: „Das kleine und große Publikum hat die Kinderbuchmesse mit Neugier und in großer Zahl neu erobert“, so die Bilanz in einer Medienmitteilung.