Lörrach Bücherschränke der Bürgerstiftung: „Das Positive überwiegt“

„Was macht ihr mit CDs?“ tauchte als Frage in der Runde auf. „Hörbücher lasse ich stehen“, sagte eine Patin, „ich lasse CDs stehen, wenn Platz ist, sonst nehme ich sie raus“, erklärte eine andere. Eine strikte Linie gibt es nicht, zu unterschiedlich sind die Gegebenheiten an den vier Standorten in Tumringen, Stetten, auf dem Salzert und dem Senigalliaplatz. In einer anderen Frage gab es rasch einen Konsens: Bücher in einer Sprache, die die Paten nicht verstehen, werden aussortiert. Man wolle schon wissen, was da zur Nutzung bereitliegt. Pornografische Lektüre wird ebenfalls entfernt.

Sie alle sind in irgendeiner Form mit Büchern verbunden, lesen gerne, tauschen sich auch über das Gelesene aus. „Und dann ist es doch schön, dabei mitzuarbeiten, ein lesbares Buch einem neuen Leser zugänglich zu machen“, sagt Kristina Lang, die ebenfalls in Stetten mithilft. Umso ärgerlicher, wenn die Tätigkeit darin besteht, Altpapier zu entsorgen. „An machen Tagen kommt da richtig Schrott rein“, sagt Astrid Eichin, die am Senigalliaplatz nach dem Bücherschrank schaut. „Ein solcher Bücherschrank ist keine blaue Tonne“, appelliert sie.