Lörrach: Bücherschrank für „Ort des Lebens“

In Zusammenarbeit mit der Stadt hat die Bürgerstiftung das Gräberfeld 17 auf dem Hauptfriedhof gewählt. Das Feld, das an den Ehrenfriedhof mit den Kriegsgräbern grenzt, wurde in den vergangenen Jahren von einem Landschaftsarchitekten als Ort für das Zur-Ruhe-Kommen neu gestaltet, der Bücherschrank passe genau in das Konzept, legten Frank Hovenbitzer, Franz Schmider und Peter Jungbeck von der Bürgerstiftung dar. Hovenbitzer bezeichnete die Bücherschränke als „kleine Erfolgsgeschichte“ der Bürgerstiftung.

Gewerbeschüler beteiligt

Das zeige sich auch an dem neuesten Exemplar, dem insgesamt fünften: Schon zwei Wochen nachdem dieser aufgestellt worden war, sei er von den Friedhofsbesuchern mit zahlreichen Büchern befüllt worden. Peter Jungbeck ergänzte, dass auch bei diesem Bücherschrank darauf geachtet wurde, dass lokale und regionale Handwerker wie der Steinbildhauer Thomas Raschendorfer beteiligt waren.