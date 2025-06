Lörrach: Büffeln für die Physik-WM

Auch das Element „Opposition“ war Teil der intensiven Vorbereitung, da sie anders verläuft als beim GYPT.

In der Woche vor dem IYPT findet in Ulm noch eine letzte Vorbereitungswoche statt, so dass das deutsche Team dann gut gerüstet nach Lund reisen kann, heißt es in der Mitteilung. Lörrach hat vor genau 30 Jahren auch schon am IYPT teilgenommen, damals ebenso mit zwei Personen.