Lörrach: Bühneli: Umzug statt Jubiläumsfeier

Große Solidarität

In Theaterkreisen ist der Appell nicht ungehört verhallt. Die Solidarität der befreundeten Theater ist groß. Spontan gespendet haben schon das Salzert Brettli, die Theaterfreunde Dogern und die Basler Impronauten. Jede Hilfe zählt, bekräftigen die Theatermacher und haben einen Förderantrag an die Stadt Lörrach auf den Weg gebracht.

Erst wenn die zahlreichen Hürden überwunden sind, wird es ein „Bühneli 2.0“ am neuen Standort geben. Ein wichtiges Anliegen ist es dem Vorstand, das Lörracher Kleintheater zukunftssicher zu machen.

Um den Umzug und den Aufbau des neuen Domizils zu finanzieren, wird am 19. Juli zwischen 10 und 16 Uhr in den bisherigen Theaterräumen ein Flohmarkt abgehalten, bei dem sich kleine verborgene Schätze finden lassen: neben Fundstücken wie Requisiten vor allem alte Stühle und Mobiliar.

Gastspiele ermöglicht

Um die theaterlose Zeit zu überbrücken, kann das Bühneli im Theater am Mühlenrain (TAM) in Weil am Rhein am 7./ 8. November und 5./ 6. Dezember sowie am 14./15. November und 19./20. Dezember in der Lörracher Stadtbibliothek gastieren. Bei den acht Aufführungen wird eines der Doppelstücke der vergangenen Saison, „Chaos“, ein Drei-Frauen-Stück, gespielt, wie es beim Pressegespräch hieß.

Mitte August wird die neue Internetseite freigeschaltet, mit gleichem Inhalt und etwas „gelifteten“ Erscheinungsbild. Sie soll einen neuen optischen Eindruck vermitteln, zugleich aber mit Wiedererkennungswert punkten.