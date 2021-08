Lörrach „Bürger fordern klare Ziele und Strategien“

Der Startschuss fiel am 11. August bei der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein. Von dort fuhr Zickenheiner durch das Rebland nach Müllheim und Staufen. Anschließend führte der Weg ihn ins Wiesental, an den Hochrhein und ins Kandertal. Zum Ende seiner Fahrradtour erreichte er – mit den letzten zu verschenkenden Baumsetzlingen im Gepäck – den Alten Markt in Lörrach.

„200 Bäumchen konnte ich während der mehr als 100 Stopps an die Bürger verteilen“, berichtet der Lörracher Architekt. Den kleinen Rest bekämen die Förster hier zur Aufzucht.

Erstaunt sei Zickenheiner bei den Einzelgesprächen vor allem über den Frust der Bürger gewesen, die sichtlich verärgert darüber seien, dass der Wahlkampf sich im Klein-Klein verliere. Aber es gehe jetzt um die großen Themen, wie den Klimawandel und Corona. Insbesondere die Querelen um die persönlichen Verfehlungen der Kanzlerkandidaten von CDU und Grünen nervten die Menschen. „Sie durchschauen, dass es sich um Nebenschauplätze handelt. Sie fordern von den Parteien klare Ziele und Strategien für die wirklichen Herausforderungen der Zukunft.“

Ein „Weiter so“ lehnten die meisten seiner Gesprächspartner ab. Zudem sei die Bereitschaft zu persönlichen Einschnitten zugunsten einer besseren Ökobilanz durchaus vorhanden.

Während seines Besuchs bei zwei regionalen Recyclingbetrieben erfuhr Zickenheiner zudem, dass Kunststoff, der hier in die Anlagen kommt, nach China exportiert und dort zum Beispiel in Smartphones eingebaut werde. Diese Geräte würden wiederum nach Deutschland eingeführt. „Solchen Absurditäten muss politisch gegengesteuert werden. Denn der Kunststoff kann hierzulande wiederverwertet werden und muss dafür nicht zweimal um die Welt reisen.“

Zickenheiner will im September vor allem eins erreichen: Das Direktmandat für seinen Wahlkreis holen, um als Bundestagsabgeordneter mit mehr politischem Gewicht die hiesigen Anliegen in der Bundespolitik verankert zu bekommen. Seinen Einzug ins Parlament über die Landesliste, auf der er auf dem 23. Platz steht, sieht er als sehr wahrscheinlich an. Auch wenn die Grünen bei den Bundestagswahlen nur 15 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielten, könnten laut Mandatsrechner die ersten 27 Kandidaten auf der Liste aus Baden-Württemberg in den Bundestag einziehen.