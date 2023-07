Lörrach Bürger für Auszeichnung mit Lisa Rees-Medaille gesucht

Bürger sind aktiv eingebunden und können bis zum 30. Oktober Vorschläge für zu ehrende Personen und Organisationen oder Initiativen an die Mitglieder der Jury oder an die Verwaltung richten. Auf der Homepage der Stadt Lörrach ist das Vorschlagsformular abrufbar und liegt an der Infothek im Rathaus.

„Die Auszeichnung mit der Lisa Rees-Medaille ist ein besonderes Zeichen des Dankes der Stadt Lörrach an die ehrenamtlich tätigen Menschen“, wird Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Die Namensgebung „Lisa Rees-Medaille“ ist auf Elisabetha Beate Rees, geborene Stier, zurück zu führen. Sie wurde am 9. November 1872 in Rottenburg am Neckar geboren und galt als Vorkämpferin der Frauenemanzipation. Sie lebte in Lörrach und gehörte jener Generation an, die für die Stellung und Aktivität der Frau in der Öffentlichkeit Pionierarbeit geleistet hat. Ihr zentrales Anliegen lag im sozialen Bereich, und darin begann ihr Wirken schon um die Jahrhundertwende. Es beschäftigten sie zu jener Zeit besonders die niederen Löhne der Arbeiter, der Väter von meist kinderreichen Familien, wo häufig neben Armut auch Krankheit eingekehrt war. Lisa Rees verkörperte jenes Engagement, für das die Stadt Lörrach Bürger und besondere Projekte auszeichnen will.