Lörrach Bürger-Ratgeber

Für die Beseitigung der Schäden hat die Stadt aktuell rund 480 000 Euro aufgewendet, weitere Maßnahmen sind in Planung. Für das stark betroffene Gebiet Tüllinger Berg und Tumringer Hang wird dieses Jahr eine Studie zur Verbesserung der Gefahrensituation in Auftrag gegeben, kündigt die Stadt an. Im Ortsteil Brombach werde das Brückenbauwerk über den Dorfbach am Roßwangweg bis zum Jahr 2023 erneuert. Als weitere Maßnahme wird im Neubaugebiet Belist in Haagen die Planung des Grünen Tals aufgrund der Starkregenereignisse noch einmal überprüft. Und: „Die Themen Hochwasserschutz und Starkregen ziehen sich in der Stadtverwaltung nahezu durch sämtliche Planungsprozesse hindurch, sowohl bei kleineren Umbauten an Straßen, Wegen und Gewässern als auch bei der Planung von Neubaugebieten werden sie berücksichtigt“, heißt es.