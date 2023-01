Lörrach Bürgerpreis für ehemaligen Lörracher Polizeichef Wolfgang Grethler

Lörrach. Inhaltlich begründet sich die Ehrung aus zwei Richtungen: „Wie Feuerwehr und Rettungsdienste leistet die Polizei eine unverzichtbare Arbeit für jede einzelne Bürgerin, jeden Bürger, und mehr noch: Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte halten oft genug dann den Kopf hin, wenn andere sich in die Büsche schlagen. Sie halten den Kopf nicht für sich hin, sondern für die Allgemeinheit, für das Recht. Und leider wird diese Arbeit für die Gesellschaft von Teilen eben dieser Gesellschaft nicht nur wenig wertgeschätzt, sondern vermehrt in Frage gestellt oder gar torpediert“, so die Stiftung. Es sei an der Zeit für ein öffentliches Dankeschön und ein vehementes Bekenntnis der Gesellschaft für die Arbeit dieser Beamtinnen und Beamten.

Doch der Blick richtet sich nicht allein auf die Institution, der Preis ist an eine Person gebunden. Wolfgang Grethler war fast 15 Jahre das Gesicht der Polizei in Lörrach. Und vor allem hat er dieses auch gezeigt und damit sich. „Er hat vorgelebt, dass die Polizei in die Mitte der Gesellschaft gehört“, heißt es in der Begründung. Und das habe oft bedeutet, jenseits jeden Dienstplans auf der Straße präsent zu sein, an der Fasnacht, auf dem Weihnachtsmarkt, bei Veranstaltungen, er habe sich auch der Diskussion nie entzogen.