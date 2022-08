Lörrach Bürgerstiftung befindet sich in Alarmstimmung

Diese hat sich in Kooperation mit den regionalen Sprach-Kitas nun in einem Schreiben an die regionalen Bundestagsabgeordneten gewandt mit der Aufforderung, die Kürzungen abzuwenden. In dem Schreiben erinnert die Bürgerstiftung, bei der seit 2010 eine Stelle zur Fachberatung der Kitas angesiedelt ist, an das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung, auf das man gebaut habe. Dort war ausdrücklich laut Stiftung zugesagt worden, „das Programm ,Sprach-Kita’ weiterzuentwickeln und zu verstetigen“. „Das Programm zu beenden bedeutet, Kindern aus benachteiligten Verhältnissen die Tür vor der Nase zuzuschlagen“, so Lusche.

Petition gestartet