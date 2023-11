Lörrach: Bürgerwindrad und Ökostromgruppe informieren über Windkraft

Ökostromgruppe Freiburg

Wie Thomas Schuwald von der Ökostromgruppe Freiburg erläuterte, hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1986 sechs Wasserkraft-, 39 Windkraft- und 150 Solaranlagen realisiert. An den Projekten der GmbH sind laut Schuwald 2500 Bürger und acht Bürgerenergiegenossenschaften beteiligt. Er stellte zwei aktuelle Windkraftprojekte des Unternehmens am Schauinsland vor: Den Neubau des im September gesprengten Windrads an der Holzschlägermatte und den Bau zweier Windräder am unweit gelegenen Taubenkopf. Zusammen sollen die drei Räder ab der Inbetriebnahme Ende 2024 27 Mio. kWh Strom pro Jahr produzieren. Bürger können sich mittels nachrangiger, festverzinslicher Darlehen an der Finanzierung dieser Windkraftanlagen beteiligen. „Mit Windenergie kommen wir bei Energiewende und Klimaschutz in großen Schritten voran“, ist Peter Schalajda überzeugt. Bei einem Erfolg der Projekte am Hochblauen und Schauinsland könnte diese Vision auch in der Region wahr werden.

Infos zu den Akteuren und Beteiligungsmöglichkeiten unter bwblauen.de und www.oekostrom-freiburg.de