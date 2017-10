Lörrach Bummeln im Kerzenschein

Lörrach. Die „Nacht der Lichter“ am Samstag, 4. November, von 17 bis 21 Uhr in den Gartencentern Schmitt in Lörrach und Steul in Rheinfelden bietet einen passenden Auftakt in die stimmungsvolle Jahreszeit. Beim abendlichen Bummeln im Kerzenschein können die Gäste den Alltag hinter sich lassen. Das erste Glas Sekt gibt’s gratis zur Begrüßung.

Musikalisch und kulinarisch wird einiges geboten: Es gibt stimmungsvolle Klaviermusik und die Foodtrucks „Lieblingsessen“ und „Bommel´s Bachstübli“ in Lörrach sowie „Michele’s Panzerotti e Pizza“ und „Crossover – Lucky Food“ in Rheinfelden lassen kulinarisch kaum Wünsche offen, versprechen die Veranstalter. Dazu gibt es handgemachte Adventsgestecke, Weihnachtsdekoration und eine große Auswahl an Geschenkideen für Weihnachten rund um Haus und Garten.