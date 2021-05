Lörrach Bunte Blumen für Miteinander

Die Aktion an der frischen Luft solle dabei helfen, sich auch in Zeiten von Corona nicht aus den Augen zu verlieren, in Kontakt zu bleiben und gleichzeitig gemeinsam die nachbarschaftliche Umgebung ein wenig zu verschönern, heißt es in einer Mitteilung. Die Blumen haben jedoch noch weiteren Symbolcharakter, erklärte Lutz: „Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, auch Lörrach ist bunt, und die gepflanzten Blumen bringen dies mit viel Farbenpracht am besten zum Ausdruck.“

Die Internationale Kommission unterstützt soziale und kulturelle Aktivitäten. Es ist ihr besonders wichtig, dass alle Bürger im Dialog sind und auch Migranten ein Gehör für ihre Anliegen finden. Der benachbarte Kindergarten Arche Noah wird in der kommenden Woche das Blumenbeet mit ein paar Pflanzen erweitern und so im Sinne des Tages der Nachbarn ihre Nachbarschaft gemeinschaftlich verschönern.