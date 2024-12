Die Stadt kommt dem aus der Lörracher Bürgerschaft geäußerten Wunsch nach, die Burg Rötteln in der Advents- und Weihnachtszeit zeitweise zu beleuchten. „Bis Neujahr wird sie in festlichem Glanz erstrahlen“, teilt die Kommune mit. Die Beleuchtung wird an den Adventswochenenden und in der Weihnachtswoche bis Neujahr zu den genehmigten Tageszeiten für Ausnahmesituationen eingeschaltet: sonntags bis donnerstags bis 23.30 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr. Diese Sonderbeleuchtung der Burg sowie der Weihnachtsbaum an der Röttler Kirche und in Brombach sollen spätestens zum zweiten Adventswochenende eingeschaltet werden. Die restlichen Weihnachtsbäume der Stadt erstrahlen bereits aktuell zusammen mit der Straßenbeleuchtung. Aufgrund rechtlicher Einschränkungen zum Insektenschutz dürfen Fassaden in Baden-Württemberg nur noch in eng begrenzten Zeitfenstern oder mit Ausnahmegenehmigungen angestrahlt werden, heißt es.