Lörrach: Burghof: Defizit wird kritisiert

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrike Krämer sagte, das Defizit „macht uns alle nicht glücklich“. Sowohl Timo Sadovnik als Intendant als auch der Burghof selbst und seine „Sogwirkung“ seien aber für die Stadt Lörrach sehr wichtig.

Christiane Cyperrek (SPD) ging auf das Stimmen-Festival 2025 ein, das ausschließlich in Lörrach stattfinden wird. „So schön die Trinationalität ist: Wenn wir ehrlich sind, war es in den vergangenen Jahren nur noch eine Binationalität.“ Was den Burghof angehe, sei die SPD „kritisch, aber optimistisch“.

Zustimmung und Kritik

Jörg Müller (Freie Wähler) sagte in Richtung Sadovnik: „Sie leisten gute Arbeit.“ Er müsse als Stadtrat aber seine Hand heben für städtische Finanzen und hoffe hier auf Verbesserungen in den kommenden Jahren.