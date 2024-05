Immer wieder ist zu lesen, dass der Klang der Streichinstrumente jenem der menschlichen Stimme besonders ähnlich sei. Bis etwa ins Jahr 1600 war es zudem üblich, dass Vokalmusik teilweise oder komplett durch Instrumente ausgeführt wurde, manchmal ganz ohne Text. Was läge also näher, als einen Streichquartett-Abend zusammen mit einer Sängerin zu gestalten und alle denkbaren Kombinationen auszuprobieren? Für derlei Erkundungen ist das delian::quartett stets zu haben und so spannt es mit der Sopranistin Claudia Barainsky zusammen, die Schumanns Liederzyklus „Frauenliebe und -leben“ gestalten wird, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert unter dem Titel „Im wachen Traume“ findet am Sonntag, 12. Mai, 18 Uhr, im Burghof, Herrenstraße 5, statt. Die Bearbeitung des Klavierparts für Streichquartett stammt von Aribert Reimann. Der italienische Komponist Stefano Pierini hat wiederum Vokalwerke des englischen Renaissance-Komponisten William Byrd für Sopran und Streichquartett oder für Streichquartett alleine bearbeitet. Werke der Komponisten Mendelssohn und Strawinsky runden dieses Programm ab.