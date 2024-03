Lörrach: Burghof: Neues Gastrokonzept gesucht

Schwankende Nachfrage

Im Oktober vergangenen Jahres war Start der neuen Zusammenarbeit. Die Resonanz beim Publikum auf selbst gemachte Focaccia, kleine Flammkuchen oder Burger war sehr gut. Allerdings ließ sich die Nachfrage schwer kalkulieren. An machen Abenden war schnell alles ausverkauft, an anderen gab es kaum Nachfrage, bilanziert Burghof-Pressesprecher Ingmar Lorenz. In den letzten Wochen habe sich dann abgezeichnet, dass es zwischen Caterer Schröter und dem Burghof zu unterschiedliche Vorstellungen über das Gastrokonzept gab. Gewisse Spannungen dürfte es gegeben haben, da die Trennung doch sehr kurzfristig erfolgte. Ein Schlussstrich wurde gezogen.

Und die Besucher mussten – beispielsweise beim Konzert der Basel Sinfonietta – wieder auf Salzstangen &Co. zurückgreifen.