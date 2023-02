Lörrach Buurefasnacht brachte sie zusammen

Beim Tanzen kennengelernt

1971 ging er nach einem Fußballspiel mit seinen Sportkameraden zur Buurefasnacht in Weil am Rhein. Beim Tanzen lernte er das aus Weil am Rhein stammende Mädchen Karin Schritter kennen. Zwei Jahre später, am 16. Februar 1973, wurde geheiratet. Tags darauf läuteten die Glocken in der evangelischen Johanneskirche in Weil am Rhein. Heute feiert das Paar Goldene Hochzeit.

Rolf Sutter arbeitete bis zum Ruhestand als technischer Angestellter bei der Firma A.Raymond, bei der er bereits seine Ausbildung gemacht hatte.