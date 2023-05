Lörrach Cappella Leonis mit royalen Klängen

Das Programm vereinte den frühen Orpheus Britannicus, Purcell, und den späteren, Benjamin Britten. Brittens „Jubilate Deo“ war eine gänzlich andere Vertonung als die von Charles Villiers Stanford, die zuvor mit romantischer Orgelbegleitung erklang, und sie zeigte, dass Britten einer der größten Chorkomponisten seiner Zeit war. Auch in vielen anderen Werken erreichte das Vokalensemble einen erstaunlich plastischen Klang, und von der Empore herab wirkte der Gesang besonders ätherisch. Aber auch die Aufstellung und das Wandeln im Chorraum machte einen rituellen liturgischen Eindruck.

Die gemischten Frauen- und Männerstimmen beherrschten den Kirchenraum bei dieser teils intimen englischen Musik in einer sinnvollen, abwechslungsreichen und wunderbaren Zusammenstellung des Programms.

Andreas Mölder, der auch zwei Orgel-“Voluntaries“ spielte, wechselte an Digitalpianos im Chorraum und auf der Empore in poppigeren Stücken wie dem „Sanctus“ aus der kleinen Jazzmesse von Bob Chilcott oder in zwei sehr wirkungsvollen Chorwerken von John Rutter, bei denen man in einer anderen Welt war. In „Look at the world“ wurde das Vokalensemble Cappella Leonis zum richtigen Popchor.

„God save the king“

Natürlich durften in einem solchen englischen Programm Charles Wesleys Variationen über „God save the king“ nicht fehlen. Bei diesem von Mölder klangvoll und majestätisch gespielten Orgelsolo wähnte man sich dann wirklich wie bei den Feierlichkeiten in Westminster Abbey. Ein Teil der Spenden Des Konzerts in der Con-Boni-Reihe gingen zugunsten der Wohnungslosenhilfe Lörrach.