Lörrach: Caroline Kása, Leon Ulbricht und die U15-Fußballer sind Sportler des Jahres

Die Abstimmung

Ein Teil der Wahl erfolgte geheim unter den wahlberechtigten Institutionen. Aber auch Bürger hatten die Möglichkeit, ihre Favoriten in den drei Kategorien zu wählen. Die Online-Abstimmung war zwei Wochen lang über die städtische Webseite möglich. Knapp 2500 Stimmen wurden abgegeben, die zu den bereits vorliegenden Abstimmungsergebnissen der berechtigten Institutionen prozentual hinzugerechnet wurden, so die Stadt in einer Vorab-Mitteilung vom Freitagnachmittag. Die Ehrung war am Abend in der Neumatthalle vorgesehen (wir berichten noch).

Die Sportlerin des Jahres

Als Sportlerin des Jahres 2024 wird die Schwimmerin Caroline Kása vom TSV Rot-Weiß Lörrach ausgezeichnet.