Lörrach CDU-Ortschaftsräte gegen eine Auflösung

Lörrach-Hauingen (mcf). Klare Kante gegen eine Auflösung der Ortsverwaltungen: Die langjährigen Hauinger CDU-Ortschaftsräte und Mitglieder der Hauinger Christdemokraten, Gerd Turowski und Jürgen Weltin, positionieren sich in einer Stellungnahme deutlich pro Ortsverwaltung. Es würden gute Leistungen für die Bürger erbracht. Daher wollen die Christdemokraten in diesem Jahr eine Unterschriftenaktion „Pro Ortsverwaltung“ in Hauingen realisieren, um den Willen der Bürgerschaft zu dokumentieren. Auch Ortsvorsteher Günter Schlecht (Hauingen), Horst Simon (Haagen) und Silke Herzog (Brombach) werden „vollumfänglich“ von den beiden Räten unterstützt, „da diese unisono mit ihren Verwaltungsteams einen hervorragenden Job machen“.