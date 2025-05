Lörrach: CDU plädiert für Gebühren mit Augenmaß

Als kurzfristiges Ziel wurde zunächst die Einrichtung einer telefonischen Bürgersprechstunde beschlossen. Einmal pro Monat wird damit ein Fraktionsmitglied an einem festgelegten Wochentag telefonisch für Bürgeranfragen erreichbar sein. Zusätzlich soll etwa zwei Mal pro Jahr eine persönliche Sprechstunde vor Ort eingerichtet werden. „Uns ist es wichtig, in Kontakt mit den Bürgern zu sein“, wird die Fraktionsvorsitzende Ulrike Krämer in einer Mitteilung zitiert.

In einem Auftrag an die Stadtverwaltung formuliert die CDU-Fraktion in der Klausurtagung die Erstellung eines klaren Finanzplans für die nächsten fünf Jahre. Wichtig sei hierbei, aufzuzeigen, wie das Großprojekt Rathaussanierung realisiert werden kann, ohne andere wichtige Projekte aus den Augen zu verlieren. Priorität haben hier für die Fraktion ganz klar Schulen und Kindergärten. Weitere Themen müssten angesichts der strengen Haushaltslage nachgeordnet behandelt werden, wie etwa die Fahrradstrategie oder Maßnahmen in Bezug auf das Klima. In diesem Zeitraum dürfe in allen anderen Bereichen nur das Nötigste umgesetzt werden. Wichtig sei des Weiteren, einen Verkehrsplaner einzusetzen, der mit der Erstellung eines Gesamt-Verkehrsplans beauftragt wird. Dieser dürfe jedoch nicht statisch sein, sondern müsse stetig entwickelt werden, möglichst einmal pro Jahr.