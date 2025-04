Lörrach: CDU-Seniorenunion übt Kritik am Busverkehr

„Das Hauptproblem der kommenden Jahre wird die Einsamkeit sein“, sagte Neuhöfer-Avdic. Gegen diese gebe es jetzt beispielsweise Wohngemeinschaften für Demenzkranke. Die Wohnbau Lörrach und die Baugenossenschaft hätten in ihren größeren Quartieren Gemeinschaftsräume eingerichtet, in denen ein Brezelfrühstück angeboten werde. Petra Höfler wusste begeistert vom Brezelfrühstück auf dem Areal Conrad als Element der Aktion „Gutes Älterwerden in Lörrach“ zu berichten. Eine Zusammenstellung aller Angebote finden Interessenten unter „www.loerrach.de/seniorenangebote“ im Internet.

Die Digitalisierung

Der Vorsitzende der CDU-Seniorenunion, Hanspeter Hüttlin, berichtete von Bekannten, dass diese keine Kenntnis von Angeboten zur Erleichterung des täglichen Lebens hätten. „Man muss sich auch selber kundig machen, was für Leistungen die Sozialversicherungen im Angebot haben“, so Hüttlin. Ein weiterer Mangel sei, dass viele Angebote immer mehr an das Smartphone gebunden seien. Vom Supermarkt bis zu Fahrausweisen – nur noch elektronisch. Viele ältere Menschen seien dadurch überfordert und damit von der Teilhabe ausgeschlossen.