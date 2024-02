Lörrach: CDU weist Vergleich der Lörracher AfD scharf zurück

Ulrich Lusche Foto: zVg

Im Gegensatz zur AfD sei die CDU bei allen inhaltlichen Unterschieden zu anderen Parteien im Grundsatz konsens- und lösungsorientiert. Lörrachs Christdemokraten würden diesen Kurs beibehalten und sich in keiner Weise auf populistisches Terrain begeben – und vor allem den Bürgern keine Geschichten erzählen, die sie in die Irre führen oder niemals umzusetzen seien, betonte Krämer. Und: „Wenn Wolfgang Koch so bürgerlich und christlich ist, wie er vorgibt, dann sollte er sich wirklich mal genauer anschauen, für welche Partei er als Spitzenkandidat antritt.“

Ulrich Lusche betonte, dass zwischen AfD-Wählern und AfD-Politikern unterschieden werden müsse. Letztere seien nicht konservativ, sondern in Teilen rechtsextrem. Kochs Aussagen, mit denen er die AfD in der Mitte der Gesellschaft verorten wolle, seien „mehr als durchsichtig“. Wer zuletzt etwa die Geschehnisse auf dem AfD-Parteitag in Rottweil verfolgt habe, sehe deutlich, „dass das mit seriöser Politik nichts zu tun hat.“ Für die CDU könne es aus seiner Sicht weder eine Zusammenarbeit, noch eine Annäherung an die AfD geben. Auch die von Koch genannten „christlichen Werten“ seien in den politischen Vorstellungen der AfD nicht zu erkennen. Lusche: „Vieles, was von der AfD propagiert wird, hat nicht viel mit Werten zu tun.“

Es sei wichtig, auch Themen zu diskutieren, mit denen die AfD punkte, „aber auf eine seriöse Weise, mit seriösen Antworten“, so Lusche. Denn: „Parolen sind keine Lösungen.“