Lörrach Chance für den Vereinssport

Lörrach. „Die Gesundheit aller Personen, die an der Sportveranstaltung beteiligt sind, steht für uns im Mittelpunkt. Aufgrund der unsicheren Lage in Bezug auf die Durchführung von Veranstaltungen haben wir entschieden, die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr abzusagen.“ so Thorsten Radensleben, Vorstandvorsitzender von Badenova.

„Badenova bewegt“ ist ein Sportfest mit Tradition und findet seit mehr als zehn Jahren in Lörrach im Parkschwimmbad, in Freiburg im Seepark und in Offenburg im Bürgerpark statt. Seit drei Jahren wird der Event auch in Lahr auf dem Landesgartenschaugelände durchgeführt.