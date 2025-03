Lörrach: Chancen der KI aufgezeigt

Von den insgesamt 750 Partnerunternehmen und -institutionen der DHBW, die überwiegend im Dreiländereck angesiedelt sind, sind ein Großteil kleine und mittlere Unternehmen. Die Leiter der Studiengänge BWL-Digital Business Management sowie Digitalisierung und KI sehen gerade für diese Unternehmen eine große Chance in der Zusammenarbeit mit der DHBW, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn mit der Ausbildung von Studenten dieser Fachrichtung können sie eigene Experten für Digitalisierung und Standards bei der Data Governance im eigenen Haus ausbilden und damit die Etablierung digitaler Standards forcieren.

Insbesondere im Studiengang BWL-Digital Business Management beginnen viele Studenten ihr Studium mit der Motivation, eigene Geschäftsideen zu entwickeln. Gerade die DHBW biete sehr gute Voraussetzungen für diesen Gedanken des Unternehmertums, weil es einen engen Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft gebe, was den Technologietransfer erleichtere, heißt es in der Mitteilung weiter. So böten einige Partnerunternehmen den Studenten bereits während des Studiums durch spezielle Entwicklungs- und Inkubatorabteilungen die Möglichkeit, innovative Ideen, Produkte und Dienstleistungen im Unternehmen auszuprobieren. Hagmann betont, dass das Land diesen Gedanken stärken will. Dies durch das neue Landeshochschulgesetz, das Ende 2024 verabschiedet wurde. Die Vertreter der DHBW unterstrichen dabei die Notwendigkeit einer guten Hochschulfinanzierung auch für die Dualen Hochschulen, heißt es. Hagmann verwies auf die im Rahmen des Hochschulfinanzierungsvertrags ab 2026 vorgesehenen zusätzlichen Mittel für Forschung und Lehre.