Lörrach: Chormusik in der Kirche St. Bonifatius

Ein Konzert „Ad Noctem – zur Nacht“ findet am Vorabend zu Allerheiligen am Donnerstag, 31. Oktober, 21 Uhr, in St. Bonifatius, Tumringer Straße 218, in Lörrach statt. Jedes Jahr am 31. Oktober hätten schon die Kelten den „All Hallows‘ Eve“ gefeiert – den Abend vor Allerheiligen, aus dem dann der Name „Halloween“ entstand, heißt es in der Ankündigung. Diese besondere Nacht ist durch ihre Lichttradition prädestiniert für die besondere Stunde.