Lörrach: Chormusik von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein

In der der packenden Darbietung erklangen Chorstücke mit biblischem Inhalt der beiden Komponisten Schein (Leipzig) und Schütz (Dresden) durch das Distler-Ensemble Freiburg unter der Leitung ihres Gründungsdirigenten (2008) Clemens Bosselmann, Kantor in Wiesbaden. Bosselmann, der selbst mitsang (Tenor) und deshalb aus dem Chor heraus dirigierte, sang in seiner Schulzeit von 1994 bis 2003 im Dresdner Kreuzchor mit, wo Schütz besonders gepflegt wird.

Ergreifender Schütz-Sound

So entfalteten die Sängerinnen und Sänger des Distler-Ensemble unter Bosselmann mit ihrer Anfangsmotette „Verleih uns Frieden“ den typischen und ergreifenden Schütz-Sound mit anrollenden Bassklängen, die bewegt über mittlere Stimmen zum Sopran hinauf drängen. Diese Bitte um Frieden passt zur Sammlung von Motetten, die Schütz 1648 zum Ende des 30-jährigen Krieges herausgab.