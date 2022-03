Lörrach Clique leistet humanitäre Hilfe

So kamen insgesamt 2680 Euro zusammen, die in gleichen Teilen an vier Organisationen gespendet wurden. Besonders hervorheben möchte die Clique die in der Region ansässigen Vereine „Hilfe für Osteuropa Todtnau-Seelscheid“ und „KiHev – Kinderhilfe Kiew“ aus Weil am Rhein. „Beide bieten seit Jahren Hilfe und Unterstützung in der Ukraine an und zeichnen sich durch großartige ehrenamtliche Arbeit aus“, so die Chruttschlämpe Clique in einer Medienmitteilung.

Der Verein Hilfe für Osteuropa Todtnau-Seelscheid unterstützt schon seit 28 Jahren Einrichtungen in Osteuropa, etwa Krankenhäuser sowie soziale und kirchliche Organisationen. Aktuell kommt die Hilfe vor allem Einrichtungen in Moldavien zu Gute, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen und versorgen.

KiHev – Kinderhilfe Kiew unter der Leitung von Thomas Harms, Apotheker in Weil am Rhein, unterstützt schon seit 30 Jahren ein Kinderkrankenhaus in Kiew mit Geld und Sachspenden sowie Medikamenten.