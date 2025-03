Das Stimmen-Festival arbeitet in diesem Jahr mit dem Nellie Nashorn zusammen. Das Nellie lädt für Samstag, 5. Juli, das deutsch-marokkanische Quartett Coco Dièze auf seine Open-Air-Bühne ein. Mit ihrer Mischung aus Chanson, Jazz und globalen Klängen bringen die Musiker an diesem Abend ab 20 Uhr Stimmen-Atmosphäre in diesen Kulturort. Eintritt auf Spendenbasis. Platzkartenreservierung unter tickets@nellie-nashorn.de. Bei Gewitter oder Starkregen findet das Konzert im Saal statt.