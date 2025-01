Die 34-jährige, in Schopfheim-Fahrnau lebende, Wirtschaftsfachwirtin (IHK) begann ihre berufliche Laufbahn als Auszubildende zur Bankkauffrau im Jahr 2010 bei der Volksbank Dreiländereck. „Zu Jahresbeginn hat Corinna Ziegler die Führungsposition von Christian Blum übernommen, der sich nun einer neuen Herausforderung innerhalb der Volksbank Dreiländereck widmet“, so eine Medienmitteilung . Ziegler habe sich durch ihre Leistungen rund um den Kundenservice ausgezeichnet und in verschiedenen Positionen ihr Verständnis für die Bedürfnisse der Mitglieder und Kunden unter Beweis gestellt, heißt es. „Wir freuen uns sehr, eine junge dynamische Frau in dieser verantwortungsvollen Position begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Corinna weiterhin viel Erfolg“, so der Vorstandsvorsitzende Günther Heck in der Medienmitteilung.