Lörrach Corona bremst Athleten

Groß und erfolgreich

Die Leichtathletik-Abteilung des TuS Stetten gehört mit rund 300 Mitgliedern zu den größten und erfolgreichsten Vereinen im Bezirk Oberrhein und in Südbaden. Regelmäßig nehmen die Athleten an badischen, baden-württembergischen und Deutschen Meisterschaften teil. Neben Training und Wettkämpfen richtet die Abteilung jedes Jahr den Grüttlauf sowie Regio-Meisterschaften und den Lörracher Stadtlauf aus, die zuletzt jedoch wegen Corona abgesagt werden mussten.

„Wettkämpfe gab es zwar mehr als in 2020, es war aber dennoch nicht befriedigend“, stellte Geissler fest. Vor allem ab der U14 abwärts seien fast keine TuS-Athleten am Start gewesen. Dennoch herausragend: die Leistungen von Paul Rabe AK 15, der es nach der Zugehörigkeit zum Talentkader 2020 in den Landeskader Kugelstoßen 2020 und den Landeskader Diskus 2021 geschafft hat. Dazu hat er bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel den neunten Platz und mit 5047 Punkten einen neuen Bezirksrekord im Neunkampf aufgestellt.

Mit 17 Trainern und Helfern war die Abteilung 2021 gut besetzt. Das Team kümmert sich um Sportbegeisterte von der U10 bis zu den Senioren und von der Kinderleichtathletik bis Freizeit- und Leistungssport. Allerdings werden fünf Trainer aufhören. Die Lauftrainer Martin Leccese und Andreas Obrecht, der U14-Trainer Martin Thomas sowie die Trainerinnen Dominique Indlekofer U12 und Jasmin Radau U10 stehen nicht mehr zur Verfügung.

Mit den U18-Athletinnen Edith Bek und Alina Tittel helfen zwei neue Trainerinnen bei den Bambini mit. Die TuS-Abteilung betreut von den Bambini (ab acht Jahren) bis hin zu Erwachsenen und Senioren alle Altersgruppen.

An Jugendfreizeiten fand 2021 nur das Trainingslager in den Herbstferien in Todtnauberg mit 15 Teilnehmern statt. Das Oster-Trainingslager in Losone (Tessin) musste wegen Corona ausfallen.

Seit November 2021 bietet Christoph Geissler wieder Stützpunkttraining für die besten U16-Athleten des Bezirks Oberrhein an. Seit 2021 ist er auch Vorsitzender des Leichtathletik-Bezirks Oberrhein. Roland Müller wurde als neuer Wettkampfwart für zwei Jahre gewählt.

Wahlen und Ehrungen

Mit einem Kinogutschein wurden für gute Leistungen geehrt: Paul Rabe, Jona Wind, Omar Tareq, Sinah Hänssler-Hug, Nadja Hofer und Björn Wind. Rabe erhält darüber hinaus den Schüler-Wanderwimpel.

Den Trainern Martin Thomas und Martin Leccese dankte die Versammlung für langjährigen Einsatz. Andreas Obrecht wurde für seine langjährige Zugehörigkeit und Tätigkeit als Sportler, Trainer, Funktionär und wichtiger Teil der Lörracher Leichtathletik gewürdigt.

Der Vorstand wurde einstimmig unter Leitung von Beatrix Kerzendörfer entlastet. Das aktuelle Leitungsteam: Abteilungsleiter Christoph Geissler, Sportwart Kevin Denz, Kassenwart Klaus Blum, Jugendwart Kevin Denz, Schülerwartin Hanna Ott. Tim Bachmann und Felix Mohren kümmern sich neben ihrer Tätigkeit als Trainer der U12 um das Wettkampfbüro und das Zielgericht bei den vom TuS organisierten Wettkämpfen.