Lörrach Corona bremst den ÖPNV aus

Jahresticket gewünscht

„Das Ticket ist ein Erfolg“, bilanzierte auch Stephan Berg (Grüne). Gleichwohl machte er sich für ein Jahresticket als „Einstieg in die Verkehrswende“ stark. Dadurch könne die Nutzung des Stadtbusses, der es angesichts der „starken S-Bahn“ sowie vielen Radfahrern und Fußgängern „nicht leicht habe“, erhöht werden. Christa Rufer (SPD) unterstützte die Jahresticket-Idee: „Das ist noch Zukunftsmusik, aber wir müssen da am Ball bleiben.“

Als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnete auch Petra Höfler (CDU) den Fahrschein. Angesichts der Haushaltslage müsse sich die Finanzierung für die Fortführung aber in einem „vernünftigen Rahmen bewegen“. Die Stadt müsse das Gespräch mit dem Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) suchen, um über eine „bessere Kostenverteilung“ zu sprechen.

„Das Ticket muss erhalten bleiben“, forderte auch Matthias Lindemer (Freie Wähler). Er kritisierte die Zahlung eines Ausgleichs an den RVL in Höhe von 14 000 Euro, obwohl es kaum „Kannibalisierungseffekte“ gegenüber Mehrfahrten- und Zeitkarten gebe. Die Regelung, dass das Ticket werktags erst ab 9 Uhr gilt, verhindert das laut Droll wirkungsvoll. Mit der „Preisauffüllung“ für die verkauften Tickets durch die Stadt in Höhe von 253 000 Euro ergeben sich so laut Droll Gesamtkosten für das erste Jahr von 267 000 Euro.

Harte Kritik für Linie 9

Deutlich kritischere Worte äußerten die Fraktionsvertreter zur Stadtbuslinie 9. Während sich Stephan Berg „endlich eine Entscheidung statt ewiger Diskussionen über die Linienführung“ wünschte, beklagte Christa Rufer, dass ihre Bedenken und Vorschläge bislang nicht berücksichtigt wurden. Eine Untersuchung dieses „komplexen Systems“ müsse nicht nur die Linien 7 und 9, sondern auch den 8er-Bus umfassen. Zur Linie 9 kritisierte Rufer: „Der Bus fährt leer, und es gibt unglaublich viele Beschwerden.“

Zu diesem Ergebnis kam auch Petra Höfler: „Im März 2020 waren es unter 100 Fahrgäste pro Tag auf meiner Lieblingslinie, jetzt sind es höchstens zehn.“ Matthias Lindemer schlug angesichts der geringen Nutzung vor, die Linie 9 bis zum Ende der Pandemie einzustellen.

Droll äußerte Verständnis für die Kritik an der Linie 9, machte aber deutlich, dass die Stadtwerke aufgrund der vielen anderen Projekte (Tiefgaragenverbund, Wärmegesellschaft, Stromgesellschaft) „personell nicht in der Lage waren, uns darum zu kümmern“. Mit Jens Schneider habe man nun aber einen Nachfolger für Arne Lüers eingestellt. Das Gutachten zur Linienführung sei ebenfalls „fast fertig“ und greife einige Ideen von Rufer auf. Im Mai soll die Vorlage für die Optimierung der Stadtbuslinien 7, 8 und 9 sowie zu den ÖPNV-Umsteigeknotenpunkten laut Droll in den Gremien vorgestellt werden: „Wir wollen nicht mehr Geld ausgeben und nicht mehr Busse einsetzen, aber sinnvoller.“