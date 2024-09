Lörrach: Störche klappern nicht mehr

In der offiziellen Mitteilung des zweiten Vorsitzenden Ralf Kirste heißt es: „Wir, die Storchen-Clique Hauingen, sind leider aus gesundheitlichen Gründen und Personalmangel nicht mehr in der Lage, die Storchen-Clique weiter am Leben zu halten. Während und nach der Pandemie hat uns leider eine Mitgliederaustritts-Welle erwischt.“

Kurz nach der Buurefasnacht 1961, am 17. März1961, saßen Alt-Hauinger Bürger am Stammtisch im Gasthaus Traube zusammen und entschlossen sich spontan, eine Fasnachtsgruppierung zu gründen. Als zwei Hauinger Urgesteine beim Betreten der „Traube“ von der Ankunft der ersten Störche des Jahres auf dem Hauinger Kirchturm berichteten, beschloss man, der Gruppierung den Namen Storchen-Clique zu geben, da Störche von jeher in Hauingen heimisch waren. Die Clique verschrieb sich seit Beginn laut ihrer Internetseite unter dem Cliquenchef und Vorstand Karl Böhringer dem Wagenbau, welcher aller zwei Jahre örtliche Motive sowie Gegebenheiten aus dem Dorfleben zeigte. In den vergangenen Jahrzehnten gab es manche Höhen und Tiefen zu bewältigen, aber die Clique ließ sich nie unterkriegen. Jetzt aber soll Schluss sein.