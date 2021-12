Lörrach Corona-Zentrale im Dauereinsatz

Mit der vierten Welle türmte sich auch die Arbeit der Gesundheitsämter mehr und mehr auf deren Schreibtischen auf. Am 5. November 2021 teilte das Sozialministerium Baden-Württemberg schließlich mit: „Die Gesundheitsämter konzentrieren sich künftig noch stärker auf größere Ausbruchsgeschehen und den Schutz vulnerabler (verletzlicher, Anm. d. Red.) Gruppen, etwa in Alten- und Pflegeheimen. Das bedeutet, dass ab sofort positiv auf das Coronavirus getestete Personen nicht mehr routinemäßig von den Gesundheitsämtern kontaktiert werden. Nichtsdestotrotz gilt für sie die entsprechende Absonderungspflicht.“

In der Praxis bedeutet dies für die Mitarbeiter der Lörracher Corona-Zentrale, dass die Informationsvermittlung rund um Fragen zu Corona damit zu einem nennenswerten Teil vom Gesundheitsamt ins Rathaus verlagert wurde. Die Zentrale erfüllt damit Aufgaben der Ortspolizeibehörde und hilft den Bürgern durch das Verordnungsdickicht: Wer muss nach einem positiven Test wie lange in Quarantäne bleiben? Wie verändert sich die Quarantänedauer bei Symptomfreiheit? Was sind Kontaktpersonen ersten Grades? Wann wird die Absonderungsbescheinigung ausgestellt? Hinzu kommen etwa Anfragen von Gastronomen und Geschäftsleuten zu den Konsequenzen der Corona-Alarmstufen für ihren Betrieb.

In der Summe sei der Informationsbedarf unvermindert hoch, auch am Ende des zweiten Pandemiejahres. Sicher auch deshalb, weil die Dynamik des Infektionsgeschehens immer wieder Neujustierungen der Coronaverordnung erforderlich mache. Dass diese mitunter relativ kurzfristig an den Wochenenden gültig werden, mache die Sache nicht einfacher. Denn schon am Montag morgen möchten Anrufer über neuste Regelungen und daraus resultierende Konsequenzen informiert werden, erläutert Dannecker.

Konstruktiver Bürgerdialog

Erfreulich sei, dass die meisten Anrufer ihre Anliegen sachlich vortragen und den konstruktiven Austausch suchen. Nur wenige wettern ungehemmt gegen die Maßnahmen der öffentlichen Hand.

Unterdessen habe der personell aufgestockte Fachbereich seine Kernaufgaben weiterhin in vollem Umfang erbringen können – dies auch weitgehend verzögerungsfrei, betont Dannecker. Doch wie so viele, so hätten auch die Mitarbeiter des Fachbereichs „Bürgerdienste“ mit dem Fortschreiben der Impfungen zunächst auf eine deutlichere Entspannung gehofft. Davon kann derzeit keine Rede sein. Und die nächste Virus-Variante – Omikron – wird womöglich abermals neue Herausforderungen mit sich bringen.